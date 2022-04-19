«Фиорентина» может выкупить Торрейру у «Арсенала» за 15 миллионов евро

Полузащитник «Фиорентины» Лукас Торрейра, арендованный у «Арсенала», может остаться в итальянском клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, «фиалки» готовы активировать опцию выкупа контракта 26-летнего уругвайца. «Фиорентина» может заплатить за хавбека 15 млн евро, а соглашение рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне Торрейра провел 30 матчей за «Фиорентину», в которых забил 5 голов и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.