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Сегодня, 04:08

«Фиорентина» может выкупить Торрейру у «Арсенала» за 15 миллионов евро

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Фиорентины» Лукас Торрейра, арендованный у «Арсенала», может остаться в итальянском клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, «фиалки» готовы активировать опцию выкупа контракта 26-летнего уругвайца. «Фиорентина» может заплатить за хавбека 15 млн евро, а соглашение рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне Торрейра провел 30 матчей за «Фиорентину», в которых забил 5 голов и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Фиорентина
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