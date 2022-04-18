Кавани может перейти в «Реал»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может перейти в «Реал», сообщает Fichajes. По данным источника, мадридцы рассматривает уругвайца в качестве альтернативного варианта в случае, если клубу не удастся подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

В «Реале» рассчитывают, что Кавани сможет составить конкуренцию нападающему Кариму Бензема.

В текущем сезоне уругваец провел за «Манчестер Юнайтед» 17 матчей и забил два гола.

Контракт 35-летнего форварда с клубом истекает летом 2022 года.