«Ливерпуль», «Бавария» и «ПСЖ» интересуются полузащитником «Барселоны» Гави, сообщает Diario Sport.

По данным источника, интерес клубом появился после того новостей о том, что 17-летний полузащитник не может договориться с руководством каталонцев о продлении соглашения.

В контракте Гави прописаны отступные в размере 50 миллионов евро. Срок действия соглашения истекает в июне 2023 года.

В текущем сезоне хавбек провел за «Барселону» 41 матч, забил два гола и отдал шесть результативных передач.