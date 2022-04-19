«Ливерпуль», «Бавария» и «ПСЖ» заинтересованы в Гави. Отступные за 17-летнего хавбека — 50 миллионов евро
«Ливерпуль», «Бавария» и «ПСЖ» могут активировать сумму отступных Гави
«Ливерпуль», «Бавария» и «ПСЖ» интересуются полузащитником «Барселоны» Гави, сообщает Diario Sport.
По данным источника, интерес клубом появился после того новостей о том, что 17-летний полузащитник не может договориться с руководством каталонцев о продлении соглашения.
В контракте Гави прописаны отступные в размере 50 миллионов евро. Срок действия соглашения истекает в июне 2023 года.
В текущем сезоне хавбек провел за «Барселону» 41 матч, забил два гола и отдал шесть результативных передач.
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