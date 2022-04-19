Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 18:28

«Ливерпуль», «Бавария» и «ПСЖ» заинтересованы в Гави. Отступные за 17-летнего хавбека — 50 миллионов евро

«Ливерпуль», «Бавария» и «ПСЖ» могут активировать сумму отступных Гави
Читать «СЭ» в

«Ливерпуль», «Бавария» и «ПСЖ» интересуются полузащитником «Барселоны» Гави, сообщает Diario Sport.

По данным источника, интерес клубом появился после того новостей о том, что 17-летний полузащитник не может договориться с руководством каталонцев о продлении соглашения.

В контракте Гави прописаны отступные в размере 50 миллионов евро. Срок действия соглашения истекает в июне 2023 года.

В текущем сезоне хавбек провел за «Барселону» 41 матч, забил два гола и отдал шесть результативных передач.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/liverpool-incrementa-interes-gavi-13527229
Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Как бросить пить пиво каждый день?
Подробности трагедии Роналду. Криштиану сам выбирал дату рождения близнецов, два дня назад у него была семейная вечеринка
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фиорентина» может выкупить Торрейру у «Арсенала» за 15 миллионов евро
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости