«Фенербахче» договорился об аренде Крала

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал может продолжить карьеру в Турции, сообщает Telegram-канал «Успей поймать».

По сведениям источника, на 24-летнего чеха претендует «Фенербахче». Турецкий клуб готов арендовать хавбека с опцией обязательного выкупа.

При этом спортивный директор «Спартака» Лука Каттани в беседе с Metaratings опроверг информацию о переходе Крала.

Минувший сезон Крал провел в аренде у «Вест Хэма». На его счету 6 матчей, в которых он не отметился результативными действиями. Также в сезоне-2021/22 полузащитник успел провести 7 матчей за «Спартак».