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Мане — об интересе «Баварии» и «Барселоны»: «Я предпочитаю «Марсель»

Мане пошутил по поводу будущего клуба
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане пошутил по поводу клуба, где он продолжит карьеру.

— Итак, Садио, «Бавария», «Реал» или «Барселона»?

— После таких вопросов у меня будут неприятности с болельщиками «Ливерпуля», — цитирует Мане Sky Sports. — Но я не фанат этих клубов. Я болею за «Марсель». Я предпочитаю «Марсель».

Ранее сообщалось об интересе к Мане со стороны «Баварии». Мюнхенцы готовы платить 30-летнему сенегальцу около 20 миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне Мане забил 23 мяча и отдал 5 результативных передач в 50 матчах за «Ливерпуль». Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Садио Мане
Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
ФК Марсель
ФК Реал
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