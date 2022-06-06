Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане пошутил по поводу клуба, где он продолжит карьеру.

— Итак, Садио, «Бавария», «Реал» или «Барселона»?

— После таких вопросов у меня будут неприятности с болельщиками «Ливерпуля», — цитирует Мане Sky Sports. — Но я не фанат этих клубов. Я болею за «Марсель». Я предпочитаю «Марсель».

Ранее сообщалось об интересе к Мане со стороны «Баварии». Мюнхенцы готовы платить 30-летнему сенегальцу около 20 миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне Мане забил 23 мяча и отдал 5 результативных передач в 50 матчах за «Ливерпуль». Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.