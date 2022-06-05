«Барселона» готова приобрести Рафинью за 40 миллионов евро. «Лидс» просит 65

«Барселона» намерена выкупить полузащитника «Лидса» Рафинью за 40 миллионов евро, сообщает Sport.es.

По данным источника, руководство «Лидса» сумма не устраивает, так как в клубе хотят заработать на продаже 25-летнего бразильца не менее 65 миллионов евро.

Директор каталонцев Матеу Алемани на следующей неделе прилетит в Англию, чтобы попытаться снизить цену на полузащитника. Один из вариантов, который может предложить «Барселона» — это включение в сделку защитника Оскара Мингесы.

В минувшем сезоне Рафинья провел 35 матчей за «Лидс», в которых забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.