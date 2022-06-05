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Сегодня, 20:06

«Барселона» готова приобрести Рафинью за 40 миллионов евро. «Лидс» просит 65

«Барселона» хочет снизить стоимость полузащитника «Лидса» Рафиньи
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«Барселона» намерена выкупить полузащитника «Лидса» Рафинью за 40 миллионов евро, сообщает Sport.es.

По данным источника, руководство «Лидса» сумма не устраивает, так как в клубе хотят заработать на продаже 25-летнего бразильца не менее 65 миллионов евро.

Директор каталонцев Матеу Алемани на следующей неделе прилетит в Англию, чтобы попытаться снизить цену на полузащитника. Один из вариантов, который может предложить «Барселона» — это включение в сделку защитника Оскара Мингесы.

В минувшем сезоне Рафинья провел 35 матчей за «Лидс», в которых забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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