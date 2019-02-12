Федор Кудряшов: "Не знаю, откуда появился слух о "Фенербахче"

Экс-защитник "Рубина" Федор Кудряшов в интервью "СЭ" отметил, что у него не было варианта продолжения карьеры в "Фенербахче". Игрок подписал контракт с "Истанбулом" на полгода с возможностью продления еще на два.

– Перед отлетом в Турцию проходила информация, что вашим новым клубом станет "Фенербахче". Точно знали, в какую команду отправляетесь?

– Да, конечно. Не знаю, откуда взялся "Фенербахче" – кто-то что-то сказал, и все стали рассуждать. Не читаю футбольных новостей, абстрагировался от них. Знал свою цель и летел именно туда, куда в итоге прибыл.

– Вы уже имеете представление о чемпионате Турции. В чем отличия по сравнению с российским?

– Здесь более атакующий футбол. Никто не играет в схему с тремя центральными защитниками. Более зрелищные матчи.

– Для вас это хорошо?

– Я попал в команду, которая считается одной из самых дисциплинированных и организованных. "Истанбул" пропустил меньше всех. И намного меньше. (Сергей Егоров)

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