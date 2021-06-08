Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Евгений Песегов будет выступать за «Акрон»

16:09
Теги:

Полузащитник Евгений Песегов подписал контракт с «Акроном», сообщает сайт клуба.

Последние три сезона хавбек провел в «Сочи» и «Роторе». С обеими командами Евгений решал задачу выхода в элитный дивизион страны, где в общей сложности сыграл 31 матч.

В Олимп-ФНЛ у Песегова 106 матчей, в которых футболист отметился 13 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. В составе студенческой сборной России участвовал в Универсиаде 2011 года в Шэньчжэне, где россияне стали четвертыми.

С «Акроном» Евгений Песегов заключил контракт сроком на два года.

Дополнительная информация:

https://fcakron.ru/blog/2021/06/08/evgenij-pesegov-budet-vystupat-za-akron-v-sezone-2021-22/

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Депутат Лебедев раскритиковал Ирину Роднину в Госдуме: «Сидит, хлопает глазами и ничего не понимает»
Какие знаки зодиака встретят любовь летом 2021 года
Москвичку унесли на руках и изнасиловали на глазах у ее возлюбленного
Президент Франции Макрон получил пощечину от мужчины на улице

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд