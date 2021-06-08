Евгений Песегов будет выступать за «Акрон»
16:09
Полузащитник Евгений Песегов подписал контракт с «Акроном», сообщает сайт клуба.
Последние три сезона хавбек провел в «Сочи» и «Роторе». С обеими командами Евгений решал задачу выхода в элитный дивизион страны, где в общей сложности сыграл 31 матч.
В Олимп-ФНЛ у Песегова 106 матчей, в которых футболист отметился 13 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. В составе студенческой сборной России участвовал в Универсиаде 2011 года в Шэньчжэне, где россияне стали четвертыми.
С «Акроном» Евгений Песегов заключил контракт сроком на два года.
Дополнительная информация:
https://fcakron.ru/blog/2021/06/08/evgenij-pesegov-budet-vystupat-za-akron-v-sezone-2021-22/
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