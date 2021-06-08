Полузащитник Евгений Песегов подписал контракт с «Акроном», сообщает сайт клуба.

Последние три сезона хавбек провел в «Сочи» и «Роторе». С обеими командами Евгений решал задачу выхода в элитный дивизион страны, где в общей сложности сыграл 31 матч.

?? Евгений Песегов будет выступать за «Акрон»



Воспитанник «Академии футбола имени Юрия Коноплева» в прошлом сезоне защищал цвета волгоградского «Ротора» в РПЛ.https://t.co/DjhzJZ3nM4 — ФК «Акрон» (@fcakron) June 8, 2021

В Олимп-ФНЛ у Песегова 106 матчей, в которых футболист отметился 13 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. В составе студенческой сборной России участвовал в Универсиаде 2011 года в Шэньчжэне, где россияне стали четвертыми.

С «Акроном» Евгений Песегов заключил контракт сроком на два года.