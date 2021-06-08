Доннарумма договорился о контракте с «ПСЖ» до 2026 года

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма согласовал условия контракта с «ПСЖ». Он подпишет соглашение с французским клубом до 2026 года, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

При этом 22-летний итальянец не будет отдан в аренду. Он будет соперничать с Кейлором Навасом за звание первого номера команды.

Доннарумма в прошедшем сезоне провел 48 матчей за «Милан», пропустил 54 мяча и 15 раз отыграл «на ноль». Его контракт с клубом истекает 30 июня и не будет продлен, поэтому он перейдет на правах свободного агента.