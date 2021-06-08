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«Аталанта» интересуется Томиясу из «Болоньи»

07:15
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Защитник «Болоньи» Такехиро Томиясу может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 22-летнего японца претендует «Аталанта». Клуб из Бергамо предложил игроку контракт на пять лет.

В сезоне-2020/21 Томиясу провел 33 матча за «Болонью», в которых забил 2 гола и заработал 4 желтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

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