«Аталанта» интересуется Томиясу из «Болоньи»
07:15
Защитник «Болоньи» Такехиро Томиясу может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, на 22-летнего японца претендует «Аталанта». Клуб из Бергамо предложил игроку контракт на пять лет.
В сезоне-2020/21 Томиясу провел 33 матча за «Болонью», в которых забил 2 гола и заработал 4 желтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
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