«Эвертон» не продаст Ришарлисона дешевле 70 миллионов евро

«Эвертон» не продаст нападающего Ришарлисона дешевле, чем 70 миллионов евро, сообщает Sky Sports.

По информации источника, во многом это связано с тем, что в контракте между «Уотфордом» и «Эвертоном» есть опция о выплате 10 процентов от последующей продажи 25-летнего бразильца. Ришарлисон перешел в ливерпульский клуб из «Уотфорда» в 2018 году за 39 миллионов евро.

В этом сезоне Ришарлисон забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.