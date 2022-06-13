Каррагер о Холанне: «Он вызовет волнение у других клубов АПЛ»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил появление нападающего Эрлина Холанна в чемпионате Англии.

«Это вызовет волнение у других клубов АПЛ, ведь речь идет о футболисте, ставшем одним из лучших в мире в столь молодом возрасте. Не считаю, что остальным нужно поднимать белый флаг, но будет интересно наблюдать, как Холанн впишется в новую команду.

В последние годы Гвардиола не использовал центрального нападающего и все равно добивался успеха. Будет интересно посмотреть на то, как освоится Холанн. Один из лучших игроков мира в нашей лиге — это фантастика», — цитирует Каррагера Sky Sports.

Сегодня, 13 июня, «Манчестер Сити» презентовал норвежского форварда. Холанн присоединится к клубу 1 июля после подписания пятилетнего контракта. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.