Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Эвертон» хочет подписать троих игроков «Тоттенхэма»

08:44
Теги:

«Эвертон» в зимнее трансферное окно может усилиться тремя игроками «Тоттенхэма», сообщает Football Insider.

По данным источника, речь идет о вратаре Пауло Гассаниге и полузащитниках Харри Уинксе и Деле Алли. Все трое не получают достаточно игрового времени при Жозе Моуринью в составе «шпор».

В нынешнем сезоне АПЛ 28-летний аргентинский голкипер на поле не появлялся, 24-летний Уинкс провел 4 игры, 24-летний Алли — две.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир