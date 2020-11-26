«Эвертон» хочет подписать троих игроков «Тоттенхэма»
08:44
«Эвертон» в зимнее трансферное окно может усилиться тремя игроками «Тоттенхэма», сообщает Football Insider.
По данным источника, речь идет о вратаре Пауло Гассаниге и полузащитниках Харри Уинксе и Деле Алли. Все трое не получают достаточно игрового времени при Жозе Моуринью в составе «шпор».
В нынешнем сезоне АПЛ 28-летний аргентинский голкипер на поле не появлялся, 24-летний Уинкс провел 4 игры, 24-летний Алли — две.
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