«Венеция» заплатит за Кюизанса 4 миллиона евро

Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс близок к переходу в «Венецию», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, стороны уже согласовали переход 22-летнего француза. Итальянский клуб заплатит за игрока 4 млн евро плюс бонусы. Ранее сообщалось, что на игрока также претендовал ЦСКА, однако полузащитник сделал выбор в пользу «Венеции».

В сезоне-2021/22 Кюизанс принял участие в 2 матчах «Баварии», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает француза в 5 миллионов евро.