«Венеция» заплатит за Кюизанса 4 миллиона евро
06:55
Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс близок к переходу в «Венецию», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, стороны уже согласовали переход 22-летнего француза. Итальянский клуб заплатит за игрока 4 млн евро плюс бонусы. Ранее сообщалось, что на игрока также претендовал ЦСКА, однако полузащитник сделал выбор в пользу «Венеции».
В сезоне-2021/22 Кюизанс принял участие в 2 матчах «Баварии», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает француза в 5 миллионов евро.
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