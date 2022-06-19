Корнюхин высказал мнение о возможном переходе Дюпина в «Зенит»

Экс-вратарь «Зенита» Евгений Корнюхин поделился мнением о том, какой вратарь подойдет питерскому клубу.

— У «Зенита» получился неудачный опыт с Крицюком. Стоит ли брать еще более возрастного Дюпина?

— Дело не в возрасте по паспорту, а как человек себя ощущает, — цитирует Корнюхина «РБ Спорт». — Естественно, он пройдет углубленное медобследование, где врачи будут что-то рекомендовать. Ван дер Сар играл до 40 лет. Сейчас для вратаря это не возраст. Главное — уметь поддержать себя в форме. Второй момент — себя мотивировать. Если тебя приглашают в «Зенит» — это уже говорит само за себя.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не ведет переговоров с «Рубином» по трансферу вратаря Юрия Дюпина.