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Сегодня, 20:28

Корнюхин высказал мнение о возможном переходе Дюпина в «Зенит»

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Экс-вратарь «Зенита» Евгений Корнюхин поделился мнением о том, какой вратарь подойдет питерскому клубу.

— У «Зенита» получился неудачный опыт с Крицюком. Стоит ли брать еще более возрастного Дюпина?
— Дело не в возрасте по паспорту, а как человек себя ощущает, — цитирует Корнюхина «РБ Спорт». — Естественно, он пройдет углубленное медобследование, где врачи будут что-то рекомендовать. Ван дер Сар играл до 40 лет. Сейчас для вратаря это не возраст. Главное — уметь поддержать себя в форме. Второй момент — себя мотивировать. Если тебя приглашают в «Зенит» — это уже говорит само за себя.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не ведет переговоров с «Рубином» по трансферу вратаря Юрия Дюпина.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-kornyuhin-esli-zenit-otkazalsya-ot-lantratova-to-emu-nuzhen-dyupin/
Юрий Дюпин
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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