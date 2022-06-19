Источник: Ткачев на год продлил контракт с «Арсеналом»
«РБ Спорт»: «Арсенал» продлил Ткачева на следующий сезон
«Арсенал» продлил соглашение с полузащитником Сергеем Ткачевым, сообщает «РБ Спорт». Новый контракт рассчитан на один год.
33-летний россиянин выступает за тульский клуб с 2017 года из ЦСКА.
В прошлом сезоне на его счету 21 матч за «Арсенал», в которых Ткачев отличился 2 голами и отдал 2 результативные передачи.
По итогам сезона-2021/22 Тинькофф РПЛ «Арсенал» занял последнее место в турнирной таблице и вылетел в Олимп ФНЛ.
Новости