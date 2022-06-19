Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 18:42

Источник: Ткачев на год продлил контракт с «Арсеналом»

«РБ Спорт»: «Арсенал» продлил Ткачева на следующий сезон
Читать «СЭ» в

«Арсенал» продлил соглашение с полузащитником Сергеем Ткачевым, сообщает «РБ Спорт». Новый контракт рассчитан на один год.

33-летний россиянин выступает за тульский клуб с 2017 года из ЦСКА.

В прошлом сезоне на его счету 21 матч за «Арсенал», в которых Ткачев отличился 2 голами и отдал 2 результативные передачи.

По итогам сезона-2021/22 Тинькофф РПЛ «Арсенал» занял последнее место в турнирной таблице и вылетел в Олимп ФНЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tkachev-na-god-prodlil-kontrakt-s-arsenalom/
Сергей Ткачев
РПЛ
ФНЛ
ФК Арсенал (Тула)
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Водная диета: польза и вред
Рано потерял отца и называет Кадырова братом. История Артура Бетербиева, лучшего сейчас боксера из России
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Промес играет в футбол вместе с форвардом «Барселоны» Депаем в Гане
Жуков назвал неожиданным назначение Абаскаля на пост главного тренера «Спартака»
Почетный президент ОКР Жуков считает, что «Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок
Стало известно, когда Сперцян присоединится к «Краснодару»
Бывший защитник «Динамо» и «Антальяспора» Батак считает, что турецкий чемпионат подойдет Дзюбе
Семшов высказался о возможном переходе Ахметова в «Краснодар»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Милан» предлагает Марсело зарплату 3 миллиона евро в год
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости