Источник: Ткачев на год продлил контракт с «Арсеналом»

«Арсенал» продлил соглашение с полузащитником Сергеем Ткачевым, сообщает «РБ Спорт». Новый контракт рассчитан на один год.

33-летний россиянин выступает за тульский клуб с 2017 года из ЦСКА.

В прошлом сезоне на его счету 21 матч за «Арсенал», в которых Ткачев отличился 2 голами и отдал 2 результативные передачи.

По итогам сезона-2021/22 Тинькофф РПЛ «Арсенал» занял последнее место в турнирной таблице и вылетел в Олимп ФНЛ.