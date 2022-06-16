«Зенит» не ведет переговоров с «Рубином» по Дюпину

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб не ведет переговоров с «Рубином» по трансферу вратаря Юрия Дюпина.

«Ведем ли переговоры с «Рубином» по Дюпину? Нет», — сказал Медведев «СЭ».

В прошедшем сезоне 34-летний вратарь пропустил 59 мячей в 33 матчах за «Рубин» во всех турнирах. Его контракт с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.