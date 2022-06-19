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Хави просит руководство «Барселоны» продлить Дембеле

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Главный тренер «Барселоны» Хави просит руководство «Барселоны» уговорить нападающего Усмана Дембеле продлить контракт с клубом, сообщает Marca.

По данным источника, испанский специалист один из немногих в клубе, кто продолжает настаивать на дальнейшем сотрудничестве с 25-летним форвардом. Несмотря на то, что каталонцы находятся в поиске альтернативы, Хави рассчитывает на последнее предложение Дембеле со стороны «Барселоны».

В сезоне-2021/22 25-летний игрок забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за каталонцев во всех турнирах. Его контракт с «Барсой» истекает этим летом.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/06/19/62ae154c268e3efd168b45cb.html
Усман Дембеле
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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