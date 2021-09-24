Экс-нападающий «Локомотива» Эдер стал игроком «Аль-Раеда»

Саудовский «Аль-Раед» объявил о подписании контракта с нападающим Эдером. 33-летний португалец подписал соглашение, рассчитанное до лета 2022 года.

Футболист с 1 июля был без клуба, поэтому присоединился к команде из Саудовской Аравии на правах свободного агента.

Эдер выступал за «Локомотив» с 2017 года, забив 14 голов в 119 матчах. Форвард покинул московский клуб прошлым летом.