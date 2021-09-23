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Кариус может продолжить карьеру в «Базеле»

08:14
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«Базель» интересуется вратарем «Ливерпуля» Лорисом Кариусом, сообщает Bild.

По информации источника, швейцарский клуб, который пытался подписать 28-летнего немца в летнее трансферное окно, намерен завершить сделку зимой.

В сезоне-2020/21 Кариус выступал за «Унион» на правах аренды, на его счету 4 пропущенных мяча в 5 матчах. В нынешнем сезоне футболист ни разу не попал в заявку «Ливерпуля». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

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Иван Торопцев все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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