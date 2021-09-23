Кариус может продолжить карьеру в «Базеле»
08:14
«Базель» интересуется вратарем «Ливерпуля» Лорисом Кариусом, сообщает Bild.
По информации источника, швейцарский клуб, который пытался подписать 28-летнего немца в летнее трансферное окно, намерен завершить сделку зимой.
В сезоне-2020/21 Кариус выступал за «Унион» на правах аренды, на его счету 4 пропущенных мяча в 5 матчах. В нынешнем сезоне футболист ни разу не попал в заявку «Ливерпуля». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.
Читайте также
Бросил родину ради мимолетного романа, но вернулся ради настоящей любви. История самого странного побега советского спортсмена
«В реальной жизни мы не готовы забивать без Головина и Бен Йеддера». Что пишут про российского полузащитника во Франции
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю