Кариус может продолжить карьеру в «Базеле»

«Базель» интересуется вратарем «Ливерпуля» Лорисом Кариусом, сообщает Bild.

По информации источника, швейцарский клуб, который пытался подписать 28-летнего немца в летнее трансферное окно, намерен завершить сделку зимой.

В сезоне-2020/21 Кариус выступал за «Унион» на правах аренды, на его счету 4 пропущенных мяча в 5 матчах. В нынешнем сезоне футболист ни разу не попал в заявку «Ливерпуля». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.