«Ливерпуль» может приобрести Боуэна из «Вест Хэма»
08:23
Форвард «Вест Хэма» Джаррод Боуэн может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Liverpool Echo.
По сведениям источника, на 24-летнего англичанина претендует «Ливерпуль». Мерсисайдцы готовы были купить игрока летом за 23 миллиона евро.
В минувшем сезоне Боуэн провел 40 матчей за «Вест Хэм», в которых забил 8 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.
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