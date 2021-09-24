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«Ливерпуль» может приобрести Боуэна из «Вест Хэма»

08:23
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Форвард «Вест Хэма» Джаррод Боуэн может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям источника, на 24-летнего англичанина претендует «Ливерпуль». Мерсисайдцы готовы были купить игрока летом за 23 миллиона евро.

В минувшем сезоне Боуэн провел 40 матчей за «Вест Хэм», в которых забил 8 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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