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Маттеус о тренере «Баварии»: «Зидан не знает бундеслигу, я бы доверился Хенессу»

Руслан Минаев
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Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о будущем тренере мюнхенцев.

«Кого я вижу в «Баварии»? Ни Жозе Моуринью, ни Йоахима Лева. Зинедин Зидан — громкое имя, но он не знает бундеслигу. Я не думаю, что так уж важно, что он не говорит по-немецки.

Я бы доверил тренерскую работу в Мюнхене Себастьяну Хенессу, если он получит поддержку в клубе, и его имя уже говорит об этом. Хенесс несет в себе ген «Баварии» и проделал хорошую работу в качестве тренера второй команды «Баварии», — цитирует Маттеуса Sky Sport Germany.

Главный тренер «Штутгарта» Хенесс является племянником экс-президента мюнхенцев Ули Хенесса.

Ранее Маттеус назвал главного тренера «Байера» Хаби Алонсо идеальным кандидатом на пост в «Баварии».

На данный момент «Баварию» возглавляет Томас Тухель. Клуб не будет продлевать с 50-летним немцем контракт, который действует до конца июня 2024 года.

Зинедин Зидан
Лотар Маттеус
ФК Бавария
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