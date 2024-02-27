Маттеус: «Я не знаю ни одного тренера, который подходит «Баварии» лучше, чем Алонсо»

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус оценил шансы испанского специалиста Хаби Алонсо возглавить клуб из Мюнхена.

«Возможно, он мечтает когда-нибудь тренировать «Баварию», «Ливерпуль» или «Реал», но он еще не закончил в Леверкузене. Я не вижу Хаби Алонсо в новом клубе в следующем сезоне. По поводу поиска тренера на смену Тухеля хочу сказать, что Хаби Алонсо должен быть главным кандидатом в списке «Баварии» благодаря своему резюме, авторитету и успешной работе в Леверкузене. Я не знаю ни одного тренера ни в Европе, ни в сборных, который подходит «Баварии» лучше, чем Алонсо», — приводит Marca слова Маттеуса.

На данный момент «Баварию» возглавляет Томас Тухель. Клуб не будет продлевать с 50-летним немцем контракт, который действует до конца июня 2024 года.

Алонсо с 2022 года является главным тренером «Байера». Его команда в текущем сезоне возглавляет турнирную таблицу бундеслиги, набрав 61 очко в 23 матчах. «Бавария» идет второй (53 балла).