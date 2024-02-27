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Сегодня, 11:53

«Реал» может подписать младшего брата Мбаппе вместе с Килианом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Этан и Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Этан Мбаппе, младший брат форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, может вместе с ним перейти в мадридский «Реал», сообщает El Chiringuito.

По информации источника, «Реал» планирует подписать обоих братьев. Летом этого года Этану еще будет 17 лет, поэтому его переход возможен только следующей зимой.

Этан Мбаппе выступает на позиции центрального полузащитника. В декабре прошлого года он дебютировал за основную команду «ПСЖ». Всего на его счету 3 матча за парижан без результативных действий.

Ранее в СМИ сообщалось, что Килиан Мбаппе уже договорился о переходе в «Реал» по окончании сезона, когда завершится его контракт с «ПСЖ».

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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