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Сегодня, 13:35

«Бавария» заинтересована в подписании Робертсона

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Левый защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон может сменить клубную прописку предстоящим летом. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, интерес к 29-летнему футболисту проявляет «Бавария». Мюнхенцы готовы приобрести игрока в случае, если команду покинет Альфонсо Дэвис. Ранее стало известно, что канадец достиг устной договоренности с «Реалом» о переходе в 2024 или 2025 году.

Робертсон выступает за «Ливерпуль» с июля 2017 года. Всего за мерсисайдцев он провел 282 матча, забил 9 голов и отдал 64 результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость шотландца в 35 миллионов евро.

ФК Бавария
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