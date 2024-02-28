«Бавария» заинтересована в подписании Робертсона

Левый защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон может сменить клубную прописку предстоящим летом. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, интерес к 29-летнему футболисту проявляет «Бавария». Мюнхенцы готовы приобрести игрока в случае, если команду покинет Альфонсо Дэвис. Ранее стало известно, что канадец достиг устной договоренности с «Реалом» о переходе в 2024 или 2025 году.

Робертсон выступает за «Ливерпуль» с июля 2017 года. Всего за мерсисайдцев он провел 282 матча, забил 9 голов и отдал 64 результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость шотландца в 35 миллионов евро.