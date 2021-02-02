Экс-форвард «Ростова» Сигурдарсон продолжит карьеру в «Мольде»
Форвард «Лиллестрема» Бьорн Сигурдарсон подписал контракт с «Мольде», сообщается на официальном сайте норвежского клуба.
Соглашение с 29-летним исландцем рассчитано до 31 декабря 2022 года.
«Мы очень счастливы, что Бьорн вернулся. Это игрок, которого мы знаем и который добился успеха в «Мольде». Мы знаем, что, когда Бьорн в форме, он один из лучших атакующих игроков в Норвегии», — сказал управляющий директор клуба Оле Эрик Ставрум.
Сигурдарсон уже выступал за «Мольде» в 2014 году, а также с июля 2016-го по январь 2018-го, после чего перешел в «Ростов». За российский клуб фовард провел 38 матчей в РПЛ, в которых забил 8 голов.
Дополнительная информация:
https://www.moldefk.no/nyheter/bjorn-bergmann-sigurdarson-er-klar-for-molde-fk
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