Экс-форвард «Ростова» Сигурдарсон продолжит карьеру в «Мольде»

Форвард «Лиллестрема» Бьорн Сигурдарсон подписал контракт с «Мольде», сообщается на официальном сайте норвежского клуба.

Соглашение с 29-летним исландцем рассчитано до 31 декабря 2022 года.

«Мы очень счастливы, что Бьорн вернулся. Это игрок, которого мы знаем и который добился успеха в «Мольде». Мы знаем, что, когда Бьорн в форме, он один из лучших атакующих игроков в Норвегии», — сказал управляющий директор клуба Оле Эрик Ставрум.