Джастин Клайверт стал игроком «Ниццы»

Нападающий Джастин Клайверт перешел в «Ниццу», сообщает 20 июля официальный сайт клуба. Французский клуб взял его в аренду у «Ромы» с опцией выкупа контракта.

22-летний нидерландский футболист прошлый сезон провел на правах аренды в «Лейпциге». В 27 матчах за немецкий клуб он забил четыре мяча при одной результативной передаче.