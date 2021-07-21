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Джастин Клайверт стал игроком «Ниццы»

00:27
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Нападающий Джастин Клайверт перешел в «Ниццу», сообщает 20 июля официальный сайт клуба. Французский клуб взял его в аренду у «Ромы» с опцией выкупа контракта.

22-летний нидерландский футболист прошлый сезон провел на правах аренды в «Лейпциге». В 27 матчах за немецкий клуб он забил четыре мяча при одной результативной передаче.

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Евгений Петров все материалы автора

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