«Удинезе» подписал вратаря «Вероны» Сильвестри

Голкипер Марко Сильвестри перешел в «Удинезе», сообщает 20 июля официальный сайт клуба. Ранее он выступал за «Верону».

Контракт рассчитан до 2024 года. 30-летний итальянец в прошлом сезоне провел 34 матча за «Верону» в серии А, пропустил 42 мяча и семь раз отыграл «на ноль».