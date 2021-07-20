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«Удинезе» подписал вратаря «Вероны» Сильвестри

22:36
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Голкипер Марко Сильвестри перешел в «Удинезе», сообщает 20 июля официальный сайт клуба. Ранее он выступал за «Верону».

Контракт рассчитан до 2024 года. 30-летний итальянец в прошлом сезоне провел 34 матча за «Верону» в серии А, пропустил 42 мяча и семь раз отыграл «на ноль».

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Евгений Петров все материалы автора

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