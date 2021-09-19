Двоюродный брат Эменике может продолжить карьеру в «Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» интересуется нападающим «Орландо» Дэрилом Дайком, сообщает The Sun.
По информации источника, 21-летний американец привлек внимание главного тренера «орлов» Патрика Виейра. Сообщается, что «Орландо» требует за футболиста 18 миллионов фунтов.
В нынешнем сезоне Дайк провел 8 матчей за «Орландо», на его счету 3 гола и 1 результативная передача. С февраля по май 2021 года форвард выступал за «Барнсли» из английского чемпионшипа на правах аренды, где забил 9 голов в 22 матчах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов фунтов.
Отметим, что Дайк является двоюродным братом бывшего нападающего «Спартака» Эммануэля Эменике.
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Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/football/16177558/crystal-palace-transfer-daryl-dike-orlando-city/
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