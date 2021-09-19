«Ланс» интересуется форвардом «Ливерпуля» Ориги
«Ланс» интересуется нападающим «Ливерпуля» Дивоком Ориги, сообщает Fichajes.
По информации источника, французский клуб хочет усилить линию атаки и претендует на 26-летнего бельгийца.
Ориги перешел в «Ливерпуль» летом 2014 года. В сезоне-2021/22 форвард принял участие в 2 матчах команды и отличился результативной передачей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.fichajes.net/noticias/regreso-divock-origi-francia-estaria-cerca-20210918.html
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