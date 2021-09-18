«Рома» в январе попытается подписать полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» Закарию
«Рома» интересуется полузащитником менхенгладбахской «Боруссии» Денисом Закарией, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, римляне находятся в поиске усиления полузащиты и рассматривает 24-летнего швейцарца в качестве одного из вариантов.
В сезоне-2021/22 Закария провел 2 матча за «Боруссию», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/roma/2021/09/18-85459358/roma_diawara_e_villar_bocciati_ecco_gli_obiettivi_di_gennaio
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