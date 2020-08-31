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Дмитрий Галямин: «Сумма трансфера Миранчука полностью соответствует его способностям»

19:33
Алексей Миранчук. Фото Алексей Иванов, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Миранчук. Фото Алексей Иванов, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший защитник сборной России Дмитрий Галямин прокомментировал переход Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».

«Гасперини — квалифицированный тренер, который собрал симпатичную команду за очень небольшие для европейского футбола деньги», — рассказал в интервью «Известиям» экс-защитник сборной России Дмитрий Галямин.

«А если говорить о сумме, заплаченной за Миранчука, которая фигурирует в прессе, то она вполне соответствует его способностям и сложившейся ситуации. Цены на игроков диктует рынок, к тому же у россиянина через год заканчивался контракт. Можно возмущаться и говорить, что Миранчука продали дешево. Но в этом нет никакого смысла. Поверьте, если бы у «Локомотива» были более выгодные предложения, то они бы выручили больше за своего воспитанника. Мы можем сколько угодно говорить, что наши футболисты стоят 30-40 миллионов евро, но это только разговоры. При этом для «Аталанты» это очень приличные деньги», — подытожил Галямин.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1054979/andrei-kuzichev-timur-ganeev/top-iz-bergamo-smozhet-li-miranchuk-zaigrat-v-atalante

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