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Сегодня, 12:28

«Челси» вступил в борьбу за Кукурелью из «Брайтона»

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«Челси» вступил в борьбу за защитника «Брайтона» Марка Кукурелью.

Как сообщает The Sun, чтобы опередить конкурентов лондонский клуб должен заплатить 45 миллионов фунтов стерлингов. Именно за такую сумму руководство «Брайтона» готово продать футболиста.

На 23-летнего испанца также претендуют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

В этом сезоне защитник провел 39 матчей за «Брайтона», отличившись 1 голом и 2 результативными передачами.

Контракт испанца рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermalkt оценивает его в 20 миллионов евро.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
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