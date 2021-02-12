Диегу Коста может присоединиться к «Палмейрасу»
«Палмейрас» предложил контракт свободному агенту Диегу Косте, сообщает Sky Sports.
По информации источника, победители Кубка Либертадорес собираются платить натурализованному испанцу 2,6 миллионов долларов в год. 32-летний нападающий без клуба с декабря 2020 года, когда он расторг соглашение с «Атлетико». Ранее футболист отвергал предложения от клубов из Катара, Турции, Саудовской Аравии и Англии.
Коста играл за «Атлетико» с 2018 года. В нынешнем сезоне форвард провел 7 матчей и забил 2 мяча.
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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