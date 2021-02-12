Диегу Коста может присоединиться к «Палмейрасу»

«Палмейрас» предложил контракт свободному агенту Диегу Косте, сообщает Sky Sports.

По информации источника, победители Кубка Либертадорес собираются платить натурализованному испанцу 2,6 миллионов долларов в год. 32-летний нападающий без клуба с декабря 2020 года, когда он расторг соглашение с «Атлетико». Ранее футболист отвергал предложения от клубов из Катара, Турции, Саудовской Аравии и Англии.

Коста играл за «Атлетико» с 2018 года. В нынешнем сезоне форвард провел 7 матчей и забил 2 мяча.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.