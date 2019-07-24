Диего Марадона - Де Росси: "Можешь быть спокоен по поводу "Боки Хуниорс"

Бывший форвард "Боки Хуниорс" Диего Марадона прокомментировал возможный переход экс-полузащитника "Ромы" Даниеле Де Росси.

- Я не знаю тебя хорошо, но ты должен знать, что здесь ты можешь быть абсолютно спокоен насчет "Боки" и насчет меня, - цитирует знаменитого аргентинца infobae.com. - Твой приход в "Боку" будет подобен чуду святого Януария (католического святого, известного благодаря вскипающей ампуле с жидкостью, которая считается его кровью - прим. "СЭ"). Шлю тебе маленький воздушный поцелуй.

Президент "Бока Хуниорс" Даниэль Анхеличи ранее заявил, что Де Росси близок к переходу в "Боку". 35-летний Даниеле Де Росси всю карьеру провел в "Роме". В прошлом сезоне в его активе 23 матча, два гола и один результативный пас. Он покинул клуб как свободный агент.