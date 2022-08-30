«Маккаби» не отпустил Глуха в «Зенит»

Футбольный агент полузащитника «Маккаби» Оскара Глуха Шахар Гринберг рассказал, что игроком интересовался «Зенит», но его не отпустил нынешний клуб.

«Маккаби» не отпустил Оскара», — цитирует «РБ Спорт» Гринберга.

18-летний израильтянин — воспитанник «Маккаби». В текущем сезоне полузащитник провел за клуб 6 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Действующий контракт Глуха рассчитан до 2024 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.