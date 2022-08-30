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Сегодня, 18:12

«Маккаби» не отпустил Глуха в «Зенит»

Мария Гусева
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Футбольный агент полузащитника «Маккаби» Оскара Глуха Шахар Гринберг рассказал, что игроком интересовался «Зенит», но его не отпустил нынешний клуб.

«Маккаби» не отпустил Оскара», — цитирует «РБ Спорт» Гринберга.

18-летний израильтянин — воспитанник «Маккаби». В текущем сезоне полузащитник провел за клуб 6 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Действующий контракт Глуха рассчитан до 2024 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-gluha-makkabi-ne-otpustil-oskara-v-zenit/
ФК Зенит
ФК Маккаби (Тель-Авив)
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