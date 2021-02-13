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«Ди Си Юнайтед» и «Нью-Йорк Ред Буллз» включились в гонку за экс-защитника «Арсенала» Гиббса

10:35
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Защитник «Вест Бромвич» Киран Гиббс может продолжить карьеру в МЛС, сообщает ESPN.

По сведениям источника, 31-летним англичанином интересуются «Ди Си Юнайтед» и «Нью-Йорк Ред Буллз», которые поборются за экс-игрока «Арсенала» с «Интером Майами».

В текущем сезоне Гиббс провел 11 матчей во всех турнирах и заработал одну красную карточку.

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