«Ливерпуль» рассматривает Нойхауса из «Боруссии» М в качестве замены Вайналдуму
Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает Kicker.
По сведениям источника, 23-летний немец может стать заменой полузащитнику Джорджиньо Вайналдуму, который близок к уходу из ливерпульского клуба. Ранее Sport Bild сообщал, что Нойхаусом интересуется «Бавария».
В текущем сезоне Нойхаус провел 28 матчей за «Боруссию», в которых забил 6 голов и сделал 4 результативных паса. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 38 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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