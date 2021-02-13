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«Ливерпуль» рассматривает Нойхауса из «Боруссии» М в качестве замены Вайналдуму

08:43
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Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает Kicker.

По сведениям источника, 23-летний немец может стать заменой полузащитнику Джорджиньо Вайналдуму, который близок к уходу из ливерпульского клуба. Ранее Sport Bild сообщал, что Нойхаусом интересуется «Бавария».

В текущем сезоне Нойхаус провел 28 матчей за «Боруссию», в которых забил 6 голов и сделал 4 результативных паса. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 38 миллионов евро.

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