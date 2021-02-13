Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Арсенал» может выкупить Себальоса у «Реала» за 25 миллионов евро

15:31
Теги:

Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос, арендованный у «Реала», может остаться в лондонском клубе, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, лондонцы могут выкупить контракт 24-летнего испанца за 25 миллионов евро.

Себальос выступает за «Арсенал» с лета 2019 года. В текущем сезоне испанец провел 24 матча во всех турнирах, в которых отметился голевым пасом.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир