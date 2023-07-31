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Сегодня, 07:43

Дембеле решил уйти в «ПСЖ» после того, как «Барса» предлагала включить его в сделку по Мбаппе

Руслан Минаев
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Стала известна причина, по которой вингер Усман Дембеле решил перейти из «Барселоны» в «ПСЖ».

По информации L`Equipe, 26-летний француз в последние дни слышал, что каталонцы готовы включить его и хавбека Гави в сделку по переходу форварда парижан Килиана Мбаппе. Отмечается, что этот момент стал переломным для Дембеле в принятии решения о своем будущем.

Ранее главный тренер «блаугранас» Хави заявлял, что француз счастлив в клубе.

Контракт игрока с «Барселоной» истекает летом 2024 года. В минувшем сезоне Дембеле провел за каталонцев 35 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Усман Дембеле согласился перейти в «ПСЖ»
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