Тренер «Брентфорда» о 40 миллионах за Райю: «Райса продали за 105 миллионов за год до конца контракта»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк назвал условия, по которым клуб продаст вратаря Давида Райю.

«Я бы хотел получить 40 миллионов фунтов. Он стоит этих денег. Он один из лучших вратарей АПЛ, один из четырех лучших в прошлом чемпионате, так какой должна быть цена? За сколько продали Деклана Райса? Один год до конца контракта — и 105 миллионов фунтов. Это справедливая цена? Харри Кейн и «Тоттенхэм» — речь идет о контракте до 2024 года и 150 миллионов фунтов.

В конце концов я рад, что не веду переговоры. Все решают владелец, спортивный директор и «Арсенал», — цитирует тренера The Sun.

Ранее сообщалось, что на 27-летнего вратаря претендуют «Арсенал» и «Бавария». Контракт Райи истекает летом 2024 года.

В сезоне-2022/23 испанец провел 37 матчей в АПЛ, пропустил 46 мячей и 11 раз отстоял на ноль.

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