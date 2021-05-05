Давид Луиз может продолжить карьеру в МЛС
10:07
Защитник «Арсенала» Давид Луиз может продолжить карьеру в МЛС, сообщает CBS Sports.
По сведниям источника, представители 34-летнего бразильца начали искать новый клуб для игрока и предложили свои услуги клубу МЛС. Контракт защитника с лондонцами истекает летом 2021 года.
В текущем сезоне Давид Луиз провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и заработал одну красную карточку.
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