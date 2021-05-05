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Давид Луиз может продолжить карьеру в МЛС

10:07
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Защитник «Арсенала» Давид Луиз может продолжить карьеру в МЛС, сообщает CBS Sports.

По сведниям источника, представители 34-летнего бразильца начали искать новый клуб для игрока и предложили свои услуги клубу МЛС. Контракт защитника с лондонцами истекает летом 2021 года.

В текущем сезоне Давид Луиз провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и заработал одну красную карточку.

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