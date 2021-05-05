Дортмундская «Боруссия» интересуется Окслейдом-Чемберленом
10:39
Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен может продолжить карьеру в Германии, сообщает Fichajes.
По сведениям источника, на 27-летнего англичанина претендует дортмундская «Боруссия». Немецкий клуб рассчитывает подписать игрока в летнее трансферное окно.
В текущем сезоне Окслейд-Чемберлен провел 14 матчей, в которых отметился голевой передачей.
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