Анчелотти хочет видеть Бэйла в «Эвертоне»
09:36
Форвард «Тоттенхэма» Гарет Бэйл, арендованный у «Реала», может остаться в чемпионате Англии, сообщает El Chiringuito.
По сведениям источника, главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти хочет видеть 31-летнего валлийца в своей команде. Итальянский специалист знаком с игроком по работе в «Реале».
В текущем сезоне Бэйл провел 30 матчей за «Тоттенхэм», в которых забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю