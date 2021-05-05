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Анчелотти хочет видеть Бэйла в «Эвертоне»

09:36
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Форвард «Тоттенхэма» Гарет Бэйл, арендованный у «Реала», может остаться в чемпионате Англии, сообщает El Chiringuito.

По сведениям источника, главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти хочет видеть 31-летнего валлийца в своей команде. Итальянский специалист знаком с игроком по работе в «Реале».

В текущем сезоне Бэйл провел 30 матчей за «Тоттенхэм», в которых забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи.

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