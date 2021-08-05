Данилу может сменить «Ювентус» на «Баварию»

Защитник «Ювентуса» Данилу может продолжить карьеру в Германии. По информации Football Italia, «Бавария» заинтересован в подписании 30-летнего бразильца.

Однако туринский клуб не отпустит игрока менее чем за 30 миллионов евро.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Данилу сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.