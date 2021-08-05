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«Бавария» интересуется защитником «ПСЖ» Керером

03:39
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«Бавария» проявляет интерес к защитнику «ПСЖ» Тило Кереру. Как сообщает Bild, мюнхенский клуб рассматривает игрока парижан в качестве замены Никласу Зюле, который до конца трансферного окна может сменить команду.

24-летний немец имеет действующий контракт до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Керер сыграл в 33 матчах во всех турнирах и получил 4 желтые карточки.

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Евгений Козинов все материалы автора

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