«Бавария» интересуется защитником «ПСЖ» Керером

«Бавария» проявляет интерес к защитнику «ПСЖ» Тило Кереру. Как сообщает Bild, мюнхенский клуб рассматривает игрока парижан в качестве замены Никласу Зюле, который до конца трансферного окна может сменить команду.

24-летний немец имеет действующий контракт до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Керер сыграл в 33 матчах во всех турнирах и получил 4 желтые карточки.