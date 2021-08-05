«Интер» может приобрести Влаховича или Джеко в случае ухода Лукаку
09:01
Форвард «Фиорентины» Душан Влахович может продолжить карьеру в «Интере», сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, 21-летний серб может стать заменой Ромелу Лукаку, который близок к переходу в «Челси». Также одним из вариантов является Эдин Джеко из «Ромы».
В сезоне-2020/21 Влахович провел 40 матчей за «Фиорентину», на его счету 21 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
На счету Джеко 38 матчей, в которых он забил 13 мячей и отдал 4 голевых передачи.
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