Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Интер» может приобрести Влаховича или Джеко в случае ухода Лукаку

09:01
Теги:

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович может продолжить карьеру в «Интере», сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, 21-летний серб может стать заменой Ромелу Лукаку, который близок к переходу в «Челси». Также одним из вариантов является Эдин Джеко из «Ромы».

В сезоне-2020/21 Влахович провел 40 матчей за «Фиорентину», на его счету 21 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

На счету Джеко 38 матчей, в которых он забил 13 мячей и отдал 4 голевых передачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Сборная России отыграла один сет у Бразилии в полуфинале Олимпиады
Путин одобрил соглашение о двойном гражданстве между РФ и Южной Осетией
Известный рэпер погиб в автокатастрофе по дороге на концерт
Жених похоронил невесту на следующий день после свадьбы
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд