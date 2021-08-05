«Интер» может приобрести Влаховича или Джеко в случае ухода Лукаку

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович может продолжить карьеру в «Интере», сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, 21-летний серб может стать заменой Ромелу Лукаку, который близок к переходу в «Челси». Также одним из вариантов является Эдин Джеко из «Ромы».

В сезоне-2020/21 Влахович провел 40 матчей за «Фиорентину», на его счету 21 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

На счету Джеко 38 матчей, в которых он забил 13 мячей и отдал 4 голевых передачи.