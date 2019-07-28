"Цзянсу" покупает Бэйла, а сам китайский клуб в курсе?

В последние дни многочисленные западные СМИ уже "продали" Гарета Бэйла в китайский клуб "Цзянсу Сунин", "положив" ему зарплату в 22-25 миллионов евро в год (а кто-то сообщал, что она превысит 30 миллионов) и "заключив" с ним контракт на три сезона. В Twitter даже появилась видеозапись прилета валлийца в Поднебесную. Однако тех, кто заявил, что это произошло 28 июля 2019 года, моментально разоблачили - запись сделана совсем в другое время года в тот период, когда сборная Уэльса выступала на Кубке Китая.

Тем, кто считал или считает переезд Бэйла в китайскую суперлигу реальным, предложу найти причину, зачем владельцам "Цзянсу" тратить на него сумасшедшие деньги. 22-25 миллионов евро зарплаты на три года - 66-75 миллионов. Чистыми. Не считая налоги.

Трансфер из "Реала" - 50-80 миллионов. За спасибо мадридцы отдавать его не собирались. То есть с учетом налога на трансфер, который существует в КНР, - 100-160 миллионов.

Таким образом, весь проект "Бэйл" может стоить таких огромных средств, что оправдать их вложение невозможно. Валлиец не Месси и Криштиану, об их популярности он может только мечтать. Он - не лакомый кусок для рекламодателей и спонсоров. Тому, кто умеет считать вложения, очевидно: Бэйл не стоит денег, о которых говорилось в СМИ.

Трансфер теоретически мог бы состояться, если бы его приобрел "Интер" ("Сунин" - основной владелец этого клуба), а потом отдал бы его "Цзянсу" в бесплатную аренду. Но тут сдерживающим фактором выступают правила финансового фэйр-плей. (Александр Бобров)

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