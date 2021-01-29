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«Беневенто» арендовал Гайча у ЦСКА

29 января 2021, 19:47
Адольфо Гайч. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Адольфо Гайч. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч стал игроком «Беневенто». Итальянский клуб арендовал футболиста и внес в заявку на сайте серии А.

27 января стало известно, что 21-летний аргентинец прилетел в Италию для завершения перехода в «Беневенто».

26 января спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа подтвердил информацию о том, что Гайч перейдет в итальянский клуб на правах аренды. Срок соглашения — 6 месяцев с возможностью продления еще на один год.

ЦСКА купил Гайча за 8,5 миллиона евро у «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. Форвард провел 18 матчей за красно-синих во всех турнирах, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

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