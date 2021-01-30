Во Франции утверждают, что Данило не перейдет в ЦСКА и может остаться в «Ницце»

Полузащитник «Ниццы» Данило не перейдет в ЦСКА в зимнее трансферное окно, утверждает журналист Симоне Ровера. По его информации, 24-летний бразильский футболист не подпишет контракт с московской командой.

Другие клубы уже оповещены и изучают возможность подписания Данило до закрытия зимнего трансферного окна. Существует вероятность, что хавбек останется в «Ницце» до конца текущего сезона.

Ранее, 28 января, появилась информация, что Данило прошел медосмотр для красно-синих.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 5 матчей за «Ниццу» и не отметился результативными действиями. Портал Transfermark.de оценивает Данило в 6,5 миллиона евро.